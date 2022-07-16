Банкам разрешили вводить отрицательные ставки по вкладам

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В России вступил в силу закон, позволяющий банкам вводить отрицательные ставки по вкладам. Теперь финансовые организации вправе удерживать комиссию по депозиту в иностранной валюте, пишут «Известия».

При этом размер вознаграждения может превышать процент по вкладу. Цель нововведения — снизить объём средств на банковских депозитах, так как из-за притока валюты на внутренний рынок за счёт экспортёров в стране образовалась избыточная валютная ликвидность.

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко пояснила изданию, что практика внедрения отрицательных ставок по депозитам не является новой. С такой просьбой банки в 2019 году уже обращались к регулятору.

Из-за низкой ключевой ставки в ЕС российские банки терпели убытки. Тогда в обход законодательства некоторые организации ввели комиссию «за хранение средств», — пояснила эксперт.

Такая политика ещё в 70-х годах стала применяться западными банками. Регуляторы отдельных стран так хотели смягчить последствия финансовых кризисов. Швейцария подобным образом противостояла наплыву иностранцев, которые в 70-х годах хотели спасти свои сбережения. В 2008 году практику повторила Япония, а позже — Швеция и Дания, когда в экономику этих стран хлынула валюта.

В 2014 году отрицательные ставки по вкладам ввёл Европейский ЦБ, отметила собеседница издания. По словам Макаренко, в отрицательных ставках нет ничего необычного.

В Швейцарии, Дании и Японии такую практику применяют и сейчас, потери составляют до −0,75% годовых. А вот для России широкое распространение этого механизма пока в новинку, — подытожила специалист.

Накануне в пятницу, 15 июля, курс доллара в ходе торгов на МосБирже опустился ниже 57 рублей впервые с 5 июля. По состоянию на 13:53 американская валюта потеряла 2,32%, упав до отметки 56,95 рубля.