Банк России представит новую банкноту в 100 рублей 30 июня Банк России представит новую банкноту в 100 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

30 июня в 11:00 в пресс-центре ТАСС на Тверском бульваре состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты, сообщается на сайте Центробанка России. В пресс-конференции примут участие зампредседателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Трансляция [мероприятия] будет доступна на официальных страницах Банка России во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на сайте ТАСС, — сказано в сообщении.

Ранее глава Гознака заявил, что внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса, и рассказал, как будет проходить процесс ввода в обращение новых банкнот. Сначала ЦБ официально объявит об этом, после экземпляры купюр передадут организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и другого оборудования. Уточняется, что банкноты поступят в обращение лишь спустя несколько месяцев после того, как всю технику адаптируют.