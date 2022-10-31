Антикризисный портфель инвестора: покупать акции или юани Аналитики рассказали, как сегодня вкладывать деньги, чтобы не прогореть

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Когда санкции бьют по экономике всего мира и угрожают заморозкой иностранных ценных бумаг на счетах россиян, последним нужно стать осторожнее. Аналитики специально для NEWS.ru рассчитали антикризисный портфель, который сегодня поможет сберечь деньги. Эксперты советуют делать акцент на гособлигациях, золоте и валютах дружественных стран, а долю зарубежных акций, особенно из недружественных стран, сводить к минимуму.

Консервативный подход

Консервативные инвесторы — это люди, желающие в первую очередь сохранить свои сбережения. В противоположность им агрессивные инвесторы стараются приумножить капитал, но нередко теряют свои деньги из-за рискованных действий. Однако у последних в кризис появляется еще больше рисков, поэтому даже им приходится быть аккуратнее.



Первое правило осторожного инвестора — не класть все яйца в одну корзину. То есть диверсифицировать риски, распределяя инвестиции внутри портфеля в разные рынки, отрасли, инструменты. Это могут быть акции, облигации, валюты, драгметаллы, недвижимость и биржевые фонды.



Покупая акции даже надежных, но одноотраслевых компаний, можно легко потерять деньги. Например, если в портфеле инвестора есть только акции нефтегазовых корпораций, то при падении цен на нефть упадут и цены акций, и весь портфель с ценными бумагами в минус. Чтобы этого не случилось, портфель «разбавляют» другими активами, на которые не сильно влияют события на нефтяном рынке.

NEWS.ru попросил аналитиков составить «антикризисный» портфель из активов, которые можно купить на российском фондовом рынке, и дать свои рекомендации.

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Идеальный портфель

Инвестиционная компания TeleTrade предлагает инвестировать свои средства в следующих пропорциях.

20% — в российские гособлигации (ОФЗ) с коротким сроком погашения (1–2 года) и доходностью в 8,2–9,5% годовых. Надежны и дают постоянный пассивный доход, а в случае снижения их цены можно дождаться погашения — выплаты инвестору их номинальной цены. Если же облигации на рынке будут дорожать, их можно выгодно продать раньше срока погашения.

с коротким сроком погашения (1–2 года) и доходностью в 8,2–9,5% годовых. Надежны и дают постоянный пассивный доход, а в случае снижения их цены можно дождаться погашения — выплаты инвестору их номинальной цены. Если же облигации на рынке будут дорожать, их можно выгодно продать раньше срока погашения. 20% — на вклад в банке в рублях на 1 год по ставке 7,7–8,5%. Наиболее консервативный и понятный вид вложения, с гарантией в виде страхования вкладов.

на 1 год по ставке 7,7–8,5%. Наиболее консервативный и понятный вид вложения, с гарантией в виде страхования вкладов. 20% — в китайский юань . Валютная альтернатива рублям, нет риска блокировки и повышенных комиссий, как у валют «недружественных» стран. А еще это возрастающий спрос, низкий курс (на данный момент) с перспективой повышения к рублю.

. Валютная альтернатива рублям, нет риска блокировки и повышенных комиссий, как у валют «недружественных» стран. А еще это возрастающий спрос, низкий курс (на данный момент) с перспективой повышения к рублю. 10% — в золото. Котировки драгметалла к настоящему моменту снизились, есть перспектива роста как традиционного «защитного» актива».

Котировки драгметалла к настоящему моменту снизились, есть перспектива роста как традиционного «защитного» актива». 10% — в облигации в юанях золотодобывающей компании «Полюс». Сочетание золота, юаней и вложений в облигации достаточно надежной компании.

Сочетание золота, юаней и вложений в облигации достаточно надежной компании. 10% — на вклад в банке в юанях на 1 год по ставке до 6,5%. Сочетание гарантированного вклада и потенциального роста курса юаня к рублю.

на 1 год по ставке до 6,5%. Сочетание гарантированного вклада и потенциального роста курса юаня к рублю. 10% — в акции компаний-ретейлеров. Есть перспективы роста их цен из-за востребованности сектора в любых обстоятельствах, а также дивидендного дохода.

Дополнительные советы

Старайтесь выбирать инструменты, в которых между вами и объектом инвестиций меньше посредников. Например, если вы планируете купить нефть или биржевой индекс, то лучше взять фьючерс на них, а не долю в ETF (биржевом фонде, в котором собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива). Покупайте золото на МосБирже — это удобный способ приобрести актив, который считается одним из самых надежных для сохранения сбережений в кризис. При выборе облигаций помните, что государство умеет печатать только рубли, но не евро и доллары. А компании в случае финансовых потерь и необходимости погасить облигации не смогут напечатать даже рубли. Поэтому стоит быть осторожнее с долгами организаций, в которых нет крупной доли государства. При выборе акций не стоит «подставляться» под валютный курс без особой надобности. Если вы хотите купить дом в РФ, и сделка близка, а ваш капитал в акциях США (которые могут заморозить) или даже в акциях дружественных стран, сейчас такое распределение ресурсов опаснее, чем обычно из-за нестабильной экономической ситуации во всем мире.

Материал подготовлен при поддержке компаний «Финам» и «Альфа-Капитал».