Абрамович опроверг слухи о покупке особняка на берегу Босфора

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Абрамович

Пресс-офис бизнесмена Романа Абрамовича назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он купил особняк на берегу Босфора, сообщает РБК. Слух о новом приобретении предпринимателя со ссылкой на свой источник распространила турецкая газета Hürriyet. Утверждалось, что Абрамович купил дом в стамбульском районе Ускюдар за $18 млн.

В этом месте долгое время жил Аднан Октар — лидер секты и телеевангелист. Общая площадь поместья составляет почти 10 кв. км. На два здания приходится около двух кв. км. Известно, что ведущие к поместью дороги были отремонтированы, а также было получено разрешение на строительство вертолетной площадки на территории домохозяйства. Также сообщалось, что вокруг особняка начали строить высокие стены.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года Роман Абрамович потерял $308 млн. В июне Роман Абрамович и Александр Абрамов решили не выдвигать своего представителя в совет директоров компании «Норникель» в 2023 году. По данным журналистов, кипрская компания Crispian Investments Limited, акционерами которой и являются российские бизнесмены, владеет около 4% «Норникеля».

В июне сообщалось, что Абрамович не стал переводить Украине средства, полученные от продажи принадлежавшего ему футбольного клуба «Челси». Деньги должны были перевести еще прошлым летом, но этого так и не произошло.