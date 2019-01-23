Рубль укрепляется на открытии торговой сессии

Торговая сессия 23 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар подешевел на 16,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,3675 рубля, а европейская валюта потеряла 9,5 копейки и равнялась 75,465 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:19 мск увеличился на 0,13%, до 2471,95 пункта, индекс РТС вырос на 0,31%, составив 1173,43 пункта.