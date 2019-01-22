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Курс рубля снижается на открытии торгов

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 22 января демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов также снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:42 мск доллар подорожал на 15,25 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,5425 рубля, а европейская валюта выросла на 7,75 копейки и равнялась 75,5275 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:56 мск снизился на 0,36%, до 2459,44 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,54%, составив 1164,81 пункта.


#доллар #евро #рубль #торги #мосбиржа
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