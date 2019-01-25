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Курс рубля снижается на открытии торгов

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 25 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:36 мск доллар подорожал на 9,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 65,875 рубля, а европейская валюта выросла на 17,5 копейки и равнялась 74,5675 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:51 мск вырос на 0,31%, до 2490,37 пункта, индекс РТС увеличился на 0,08%, составив 1189,11 пункта.


#доллар #евро #рубль #торги #мосбиржа
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