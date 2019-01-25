Курс рубля снижается на открытии торгов

https://news.ru/storage/news/b8ee3cd428f20404f3664eb3afcf9c5c/3db0dee4-1fb7-4613-bb6d-1a3c2f0f3541_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 25 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:36 мск доллар подорожал на 9,75 копейки, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 65,875 рубля, а европейская валюта выросла на 17,5 копейки и равнялась 74,5675 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:51 мск вырос на 0,31%, до 2490,37 пункта, индекс РТС увеличился на 0,08%, составив 1189,11 пункта.