Розничные цены на бензин в России за январь — май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованных материалах Росстата.

В то же время, производители снизили цены за тот же период на 9,9%. В мае розничные цены на бензин увеличились на 0,3% по отношению к апрелю и на 2,8% к...