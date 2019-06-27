Федеральная антимонопольная служба до конца года внесёт проект запрета банкам упоминать в рекламе факт госучастия в уставном капитале финансовой организации. Цель — пресечение недобросовестной конкуренции.
Следующим шагом в этом направлении станет внесение до конца 2019 года в правительство РФ проекта закона, устанавливающего запрет на указание в рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности на прямое или косвенное государственное участие, — говорится в сообщении ведомства.
ЦБ и ФАС уже заявляли, что примут регулирующие меры после использования банком «ФК Открытие» слоганов «надежный государственный банк непрерывных улучшений» и «надежный государственный банк нашего времени».
Как ранее писал News.ru, заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что ведомство объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича за растрату 34 млрд рублей.