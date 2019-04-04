Одним из важнейших экономических событий 2018 года аналитики сочли майский указ президента России Владимира Путина — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно документу, к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, а уровень бедности в стране понизиться в два раза. О том, насколько Россия продвинется по указанному лидером государства пути в наступившем 2019 году, News.ru выяснял у руководителя Института актуальной экономики Никиты Исаева.

— Какие риски ждут российскую экономику в 2019 году?

— Рисков в следующем году поджидается множество. Из основных — падение цены на нефть и последствия санкций. К этим факторам нам не привыкать, однако они, по-прежнему, не теряют актуальности. Бюджет на следующий год сформирован из расчёта 63,4 доллара за баррель. Именно такая цена позволяет пополнить Фонд национального благосостояния на 4 трлн рублей и оставить бюджет с неприкрытой дырой «всего-то» на 1,5 трлн рублей. Но таких цен на нефть не будет. Они уже сейчас ниже, а в 2019-м Трамп не упустит возможности оказывать давление на ОПЕК, чтобы сбить цены. Не исключён даже полный распад ОПЕК. Отчисления в ФНБ власти снижать не будут, а вот как прикрывать растущую дыру в бюджете — сейчас не знает вообще никто.

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— Возможно, удастся взять кредиты?

— Нет, даже в долги залезть не получится потому, что России никто не даст такую большую сумму.

— Что останавливает кредиторов?

— Более всего отпугивают кредиторов санкции. В этом году ввод второго пакета по «делу Скрипалей» постоянно откладывался, но в 2019 году они уже будут приняты наверняка. И будут жёстче, чем все предыдущие. Они могут в себя включать полный запрет на поставку в Россию любых товаров и технологий из США (по фармацевтике и рынку медицинской техники это сильно ударит), запрет на вложения в госдолг (иностранные инвесторы уже боятся вкладывать в Россию), запрет для госбанков на долларовые операции (а других банков у нас уже почти и нет), отключение ключевых банков от системы международных переводов SWIFT. В общем, мало не покажется.

— Что, на ваш взгляд, могло бы поддержать экономику страны?

— Поддержать нашу экономику могут только внутренние экономические реформы. Как видим, теперь даже дорогая нефть не даёт желаемого роста: экономика не развивается и топчется около нуля, а вырасти рублю не дают наши же экономические власти. Поэтому только внутренние реформы помогут.

— Есть у вас представления о конкретных шагах правительства?

— Во-первых, необходимо отказаться от порочной и неэффективной идеи развития госкапитализма. Уже много раз разными странами было доказано: частная собственность намного эффективнее государственной. Не надо ходить по граблям! Но всё равно у нас приватизация рассматривается Министерством экономического развития как средство пополнения бюджета, а не как средство развития экономики. Тем временем на госсектор уже приходится порядка 80% ВВП — как в СССР. Во-вторых, необходимо снижать налоговую нагрузку на бизнес. Только снижение, а не повышение даёт толчок к развитию и в итоге приводит к повышению сборов в бюджет. В-третьих, необходимо создать условия для высокотехнологичного развития. Не нужно плодить всякие «Сколково», но любое предприятие должно рассчитывать на налоговые льготы при проведении модернизации и научно-исследовательских работ. В-четвертых, хватит сдерживать бизнес. У нас есть либо малый бизнес, либо крупный. А среднего нет. Условия работы таковы, что расти и развиваться у нас невыгодно. Удобнее оставаться маленьким и скромным.

Сергей Лантюхов/News.ru

— При удачной стратегии насколько может вырасти экономика?

— Если не случится ничего экстраординарного, если нефть будет оставаться дорогой, если США откажутся от жёстких санкций, то рассчитывать можно на рост экономики в пределах 1,5%. Но это самый благоприятный и самый невероятный сценарий. Намного вероятнее — полнейшее отсутствие роста. Динамика в 0% может быть запросто, точно так же, как может быть и спад до 2%.

— Какие факторы можно назвать решающими?

— Всё зависит от внешних факторов: обрушатся ли цены на нефть, какие санкции будут вводить США, насколько их поддержат в Европе. Мы стали заложниками свой же слабости. Это можно начать исправлять, проводя экономические реформы. Но чтобы получить результат, должно пройти время. Поэтому в 2019 году, в любом случае, никакого прорыва не будет. Можно только сгладить негативные последствия.