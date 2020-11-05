Журналист газеты «Известия» Станислав Сергеев умер в Москве

Ветеран газеты «Известия», автор рубрики «Исторический клуб» Станислав Сергеев умер в возрасте 83 лет. Он до последнего публиковался на страницах родного издания.
Смерть журналиста, посвятившего жизнь изучению истории, подтвердила заместитель главреда «Известий» Елена Лория,
Соболезнования семье и близким от лица Союза журналистов выразил председатель организации Владимир Соловьёв. Гендиректор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов высказался о Станиславе Сергееве как «летописце и апологете неразрывной истории».
Репортёр объективности не нынешней, мастерства полузабытого. Доброты и порядочности стопроцентной человечище, — написал Мамонтов в Facebook.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка Елена Дикун умерла в возрасте 58 лет от рака. Она работала кремлёвским корреспондентом в «Общей газете» в конце 90-х годов, была советником бывшего премьера Михаила Касьянова.