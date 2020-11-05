16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Журналист газеты «Известия» Станислав Сергеев умер в Москве

00:06, 06 ноября 2020
Станислав Сергеев Станислав Сергеев Фото: https://ruj.ru

Ветеран газеты «Известия», автор рубрики «Исторический клуб» Станислав Сергеев умер в возрасте 83 лет. Он до последнего публиковался на страницах родного издания.

Смерть журналиста, посвятившего жизнь изучению истории, подтвердила заместитель главреда «Известий» Елена Лория, пишет ТАСС. Последняя публикация Сергеева в газете датируется 13 марта этого года и посвящена  самому тиражному изданию СССР, приложению к «Известиям» — газете «Неделя», за которой выстраивались километровые очереди.

Соболезнования семье и близким от лица Союза журналистов выразил председатель организации Владимир Соловьёв. Гендиректор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов высказался о Станиславе Сергееве как «летописце и апологете неразрывной истории».

Репортёр объективности не нынешней, мастерства полузабытого. Доброты и порядочности стопроцентной человечище, — написал Мамонтов в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка Елена Дикун умерла в возрасте 58 лет от рака. Она работала кремлёвским корреспондентом в «Общей газете» в конце 90-х годов, была советником бывшего премьера Михаила Касьянова.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео