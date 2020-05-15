Вышел альбом со сказками, которые прочитали российские артисты

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал альбом со сказами, прочитанными российскими артистами. Проект организовал продюсер Василий Зоркий.
Альбом состоит из 18 записей, в создании которых приняли участие Евгений Цыганов, Анна Чиповская, Денис Шведов, Павел Артемьев, Иван Макаревич и другие.
Артисты прочитали произведения Александра Пушкина, Ханса Кристиана Андерсена, Саши Чёрного, а также народные сказки.
Проект был запущен 18 марта. Звёзды читали рассказы в прямом эфире на своих страницах в Instagram для людей, которые находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен