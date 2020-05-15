Вышел альбом со сказками, которые прочитали российские артисты

https://static.news.ru/photo/7cc0b3a2-9699-11ea-ad2f-fa163e074e61_660.jpg Анна Чиповская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал альбом со сказами, прочитанными российскими артистами. Проект организовал продюсер Василий Зоркий.

Альбом состоит из 18 записей, в создании которых приняли участие Евгений Цыганов, Анна Чиповская, Денис Шведов, Павел Артемьев, Иван Макаревич и другие.

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Артисты прочитали произведения Александра Пушкина, Ханса Кристиана Андерсена, Саши Чёрного, а также народные сказки.

Проект был запущен 18 марта. Звёзды читали рассказы в прямом эфире на своих страницах в Instagram для людей, которые находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.