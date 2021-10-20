«Выхода у нас нет»: Большой театр начнёт пускать зрителей по QR-кодам

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в ближайшие дни перейдёт на систему пропуска зрителей по QR-кодам, рассказал NEWS.ru директор учреждения Владимир Урин. Таким образом он прокомментировал новые ограничительные меры в Москве и Подмосковье на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Конечно, это будет непросто, поскольку многие уже приобрели билеты, и теперь тем, кто не прошёл вакцинацию, придётся QR-кодами обзавестись. Но другого выхода у нас нет. В дальнейшем будем ждать распоряжений властей. И со своей стороны делать всё возможное, чтобы минимизировать в театре риск заражения инфекцией. <...> Объективные данные говорят о том, что сейчас в России, в Москве сложная ситуация. Распространение коронавирусной инфекции необходимо затормозить, — заявил Урин.

Собеседник также назвал «абсолютно адекватными» принимаемые властями России антиковидные меры.

Накануне Собянин объявил о начале выходной недели на два дня раньше установленного срока, с 28 октября. По мнению мэра, введение нерабочих дней продемонстрировало эффективность по снижению заболеваемости и смертности от COVID-19, поскольку в короткие сроки позволяет разорвать максимум цепочек заражения.

Из-за распространения COVID-19 в столице в период с 28 октября по 30 ноября закрываются все предприятия, не оказывающие услуги первой необходимости, отменяются занятия в школах, детсадах и организациях дополнительного образования. Вузы и колледжи смогут проводить занятия только дистанционно.

Приостанавливается оказание услуг в центрах «Мои документы» и приём населения в представительствах органов власти. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, медицинские учреждения продолжат оказывать плановую помощь.

С 28 октября вводится система QR-кодов о вакцинации или иммунитете от коронавируса при входе в музеи и театры, при этом запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятий. С 8 ноября в Москве QR-код придётся предъявлять на мероприятиях с участием более 500 человек.

21 октября в России третий день подряд фиксируется антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За 24 часа от инфекции скончались 1036 человек, днём ранее — 1028. Всего жертвами инфекции в стране стали 227 389 человек.