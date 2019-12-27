https://static.news.ru/photo/642b9d34-28b2-11ea-bc05-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фокин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал, что смерть народной артистки СССР и прославленного режиссёра стала для него личной трагедией.

В интервью «Пятому каналу» он сказал , что принял смерть Волчек близко к сердцу. Фокин считает худрука «Современника» своим последним учителем.

По словам руководителя Александрийского театра, режиссёр научила его жить в театре, театральной психологии, правилам и законам, которые в институте не преподают.

Основы художественного поведения в театре дала именно она. Вся моя дальнейшая карьера сложилась благодаря этим урокам. Для меня её уход стал очень личной потерей, — сказал Фокин.

Волчек не стало 26 декабря. Её доставили в Боткинскую больницу с воспалением лёгких. Врачам сначала удалось стабилизировать её состояние, но потом артистке стало хуже. Волчек было 86 лет. Режиссёра и худрука «Современника» похоронят рядом с могилой режиссёра Марка Захарова на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоится в её любимом театре.

Ранее актёр и телеведущий Александр Олешко в Instagram выложил архивные снимки с Волчек, которые до этого момента нигде не публиковались, писал NEWS.ru.