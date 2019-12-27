Руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал, что смерть народной артистки СССР и прославленного режиссёра стала для него личной трагедией.
В интервью «Пятому каналу» он
По словам руководителя Александрийского театра, режиссёр научила его жить в театре, театральной психологии, правилам и законам, которые в институте не преподают.
Основы художественного поведения в театре дала именно она. Вся моя дальнейшая карьера сложилась благодаря этим урокам. Для меня её уход стал очень личной потерей, — сказал Фокин.
Волчек не стало 26 декабря. Её доставили в Боткинскую больницу с воспалением лёгких. Врачам сначала удалось стабилизировать её состояние, но потом артистке стало хуже. Волчек было 86 лет. Режиссёра и худрука «Современника» похоронят рядом с могилой режиссёра Марка Захарова на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоится в её любимом театре.
Ранее актёр и телеведущий Александр Олешко в Instagram выложил архивные снимки с Волчек, которые до этого момента нигде не публиковались, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен