https://static.news.ru/photo/e05c80b8-43ff-11ea-945d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: NetFlix

У солдат империи Нильфгаард изменится броня в новом сезоне сериала «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского.

Шоураннер Лорен Хиссрих приняла участие в подкасте Writer Experience и рассказала , что воины, которых поклонники прозвали «шарпеями» и «гусеницами», будут выглядеть совершенно иначе.

Второй сезон невероятно захватывающий. Это наш шанс взглянуть на ошибки, которые мы допустили в первом сезоне, и улучшить некоторые детали, — сказала продюсер.

В декабре 2019 года, СМИ сообщали о том, у «Ведьмака» сменится костюмер.

Как писал NEWS.ru, Лорен Хиссрих рассказала, что во втором сезоне сценаристы не будут «играть со временем».