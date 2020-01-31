У солдат империи Нильфгаард изменится броня в новом сезоне сериала «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского.
Шоураннер Лорен Хиссрих приняла участие в подкасте Writer Experience и
Второй сезон невероятно захватывающий. Это наш шанс взглянуть на ошибки, которые мы допустили в первом сезоне, и улучшить некоторые детали, — сказала продюсер.
В декабре 2019 года, СМИ
Как писал NEWS.ru, Лорен Хиссрих рассказала, что во втором сезоне сценаристы не будут «играть со временем».
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