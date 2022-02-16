«Внебрачные дети» звёзд заполонили ТВ. Кто они и почему их смотрят миллионы

«Внебрачные сыновья» народного артиста РСФСР Александра Абдулова (1953–2008) покоряют телеэфир. На днях Первый канал покажет новые выпуски шоу «Пусть говорят», в которых ДНК-тест даст ответ на вопрос, являются ли экономист Александр Коваль и артист кукольного театра Сергей Шиподько кровными родственниками знаменитого актёра или простыми самозванцами. Незаконнорожденные дети, впрочем, «нашлись» не только у Александра Абдулова, но и у массы других звёзд кино, театра и даже политиков. О причинах популярности многочисленных ДНК-шоу и истинных целях их героев — в материале NEWS.ru.

Сколько «внебрачных сыновей» у Александра Абдулова?

История появления на экране экономиста из Усть-Каменогорска Александра Коваля напоминает детектив. Некоторое время назад одна из бывших девушек Александра Абдулова актриса Виктория Лановская обнаружила в кармане принадлежавшего артисту пиджака фотографию мальчика. На обратной стороне снимка было написано «Саша, это твой сын. Оля». Со слов Виктории Лановской, вместе с вдовой старшего брата Александра Абдулова Роберта Альбиной она разместила данное фото в газете, попросив откликнуться человека, который узнает себя на этом снимке. Это сделал некто Александр Коваль, и вскоре он в сопровождении Лановской заявил о своих претензиях на родство с Абдуловым в студии «Пусть говорят». В эфире он рассказал, что его мама работала швеёй на Одесской киностудии, где снимался Александр Абдулов. Между ними якобы возник роман, в результате которого и родился Александр, названный в честь знаменитого отца. А фамилию Коваль «внебрачный сын» Абдулова получил от мамы.

Спустя время у Коваля появился «брат». Артист кукольного театра и начинающий певец Сергей Шиподько, также считающий себя сыном Александра Абдулова, поведал ведущему шоу Дмитрию Борисову, что тайну рождения незадолго до смерти ему раскрыла мать. По словам женщины, в своё время она встречалась с артистом, но подробности «романа» предпочла сохранить в секрете. Шиподько и Коваль появились на ТВ больше полугода назад, но однозначного ответа на вопрос об отцовстве Абдулова экспертизы ДНК не дали до сих пор.

Bernd Wüstneck/dpaGlobal Look Press

По мнению телеведущего, актёра и режиссёра Александра Мягченкова, который близко дружил с Александром Абдуловым и присутствовал на шоу, в котором Сергей Шиподько и Александр Коваль заявили о своём родстве с артистом, «парень из Казахстана (Александр Коваль) внешне похож на Абдулова». Однако в беседе с NEWS.ru Мягченков усомнился, что Коваль и Шиподько смогут подтвердить отцовство его друга. Он объяснил, что «внебрачные дети» знаменитостей в большинстве случаев выходят в телеэфиры с историями своего «рождения от звезды» — реальными либо вымышленными — с целью самопиара.

Выступить на телевидении с историей родства со звездой — это, согласитесь, самый лёгкий способ пиара. По-другому жители небольших городов, к сожалению, не могут быстро заявить о себе и оказаться на ТВ. Поэтому начинают придумывать себе определённые факты биографии, — полагает Александр Мягченков.

При этом он отметил, что настоящий сын у Александра Абдулова, возможно, всё-таки есть. Но он, по мнению Мягченкова, должен быть старше и Сергея Шиподько, и Александра Коваля.

По молодости у Саши был бурный роман с медсестрой Таней, работавшей в роддоме на Таганке. У неё, возможно, мог остаться сын от Абдулова. Но ему должно быть около 50 лет. А чтобы были сыновья моложе и из других городов? Я сомневаюсь, — сказал Александр Мягченков.

Друг артиста подтвердил, что в жизни Александра Абдулова было много женщин, но к большинству связей тот не относился всерьёз.

Конечно, Сашка был любвеобильный, у него было огромное количество поклонниц. Я даже знаю, что Абдулов как-то встречался параллельно с несколькими девушками. Узнав о его неверности, они объединились и устроили вечерок: подпоили Сашку и так отдубасили! Что называется, отомстили. Но с любовью, они все безумно его любили, — вспомнил друг Абдулова.

Александр Абдулов Irena Niko/Russian Look/Global Look Press

Александр Мягченков убеждён, что если бы Александр Абдулов, в зрелом возрасте мечтавший о ребёнке, получил фотографию сына с подписью «Это твой сын. Оля», он бы «из-под земли этого мальчика разыскал и совершенно точно помогал бы ему по жизни».

Почему ДНК-шоу так популярны?

По данным исследовательской компании Mediascope, «Пусть говорят», «Прямой эфир» и прочие ток-шоу, в которых проводят ДНК-тесты, смотрят миллионы российских зрителей. Как правило, большинство из них — жители глубинки. Как рассказала NEWS.ru психолог-консультант и психографолог Ольга Сердобова, интерес к чужому «белью» связан с любопытством и отсутствием ярких событий в своей собственной жизни.

Ольга Сердобова согласилась с Александром Мягченковым в том, что целью появления «внебрачных детей» звёзд на ТВ чаще всего является самореклама.

Действительно, время такое — все очень хотят прославиться и быть замеченными. Но если рассуждать психологически, то стремление к популярности любыми способами связано с нехваткой любви и внимания, — считает специалист.

По словам психолога, внебрачные дети, в отличие от законнорождённых и выросших в полных семьях, как правило, страдают от неуверенности и пытаются любыми способами заявить о себе миру.

Когда ребёнок растёт без отца, это всегда ущемлённое самолюбие. А если предполагаемый отец ещё и знаменит, то у ребёнка могут дополнительно развиться обида и зависть. «С официальной семьёй звёздный отец живёт, а я живу отдельно, значит, я плохой», — думает внебрачный ребёнок, и такое положение формирует комплексы, — рассказала Ольга Сердобова.

Монетизировать родство смог только Тимур Еремеев

Данную точку зрения не разделяет детский писатель Валентин Постников, который известен как «внебрачный сын» Эдуарда Успенского (1937–2018). Мужчина заявил о своём родстве с автором «Простоквашино» сразу после его смерти. Постников заверил NEWS.ru, что участвовал в телешоу не для самопиара, скорее сыграло «любопытство, а также финансовый момент».

Моя мама тяжело болела. Это были фактически последние недели её жизни. Она сказала мне о том, что моим настоящим отцом является Эдуард Успенский. Я решил проверить эту версию на ТВ. Во-первых, телеканал оплачивает процедуру ДНК, которую за свой счёт я бы точно не потянул: дорого. А во-вторых, мне оплатили участие в передаче. Эти деньги были не лишними, на лекарства и оплату сиделки мамы уходили значительные суммы, — признался NEWS.ru Валентин Постников.

Валентин Постников Валентин Постников/vk.com

Писатель добавил, что «совершенно ничего не потерял, поучаствовав в программе на столь интимную тему». При этом ответа на вопрос, является ли он сыном Эдуарда Успенского, Валентин Постников на шоу не получил. Тест ДНК показал, что вероятность его родства с официальной дочерью Успенского Татьяной составляет менее 70%. Генетики объяснили такой результат сравнением ДНК людей разного пола, для более точного вывода требовалась дополнительная экспертиза. Но на новый этап у Валентина не было денег, а телеканал спонсировать проверку отказался.

Валентин Постников напомнил и о других «внебрачных детях» знаменитостей, которые в разные годы появлялись на телевидении: сын актёра Анатолия Журавлёва, дочь народного артиста Бориса Химичева (1933–2014), внук Иосифа Сталина (1878–1953), сын кубинского революционера Фиделя Кастро (1926–2016), сын певца Александра Барыкина (1952–2011), дочь народного артиста России Александра Белявского (1932–2012) и многие другие. Постников подчеркнул, что только внебрачный сын народного артиста РСФСР Спартака Мишулина (1926–2005) Тимур Еремеев «сумел выгодно использовать историю своего родства и благодаря скандалу в шоу стал ведущим Первого канала». А остальные «внебрачные дети» знаменитостей никаких преимуществ не получили, «так что по факту пиара нет».