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Россия и Китай должны создавать совместные проекты в области кино, которые станут площадкой для взаимодействия молодых специалистов обеих стран. Об этом заявила глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

Как подчеркнула Любимова, совместный опыт, когда молодые люди учатся вместе снимать кино и работают на одних площадках, станет частью образовательных программ, пишет ТАСС. Настало время начать работать вместе. Не только...