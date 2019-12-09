Владимир Путин и Алиса Фрейндлих Владимир Путин и Алиса Фрейндлих Фото: kremlin.ru

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих по праву снискала высокое профессиональное признание и искреннюю любовь поклонников театра и кинематографа. Об этом в телеграмме по случаю 85-летия актрисы написал президент Владимир Путин.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойденным актёрским мастерством, — отметил глава государства.

Он пожелал Фрейндлих успехов, здоровья и благополучия.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин присвоил Фрейндлих государственную награду — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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