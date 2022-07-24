Главный музыкальный фестиваль лета VK Fest стартовал в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

23 июля 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи стартовал VK Fest. Фестиваль в столице открыла телеведущая и певица Ольга Бузова.

Проводят VK Fest с 2015 года. В этом году он впервые проходит сразу в трёх регионах, которые соединены digital-мостом. Происходящее в одном городе можно увидеть на большом экране в другом.

Общество «Знание» подготовило лекторий, где выступят зоолог и телеведущий Николай Дроздов, актёр Сергей Гармаш, писатель Александр Цыпкин, психолог Михаил Лабковский, фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова.

На площадке VK Fest в парке Горького гостей ожидают не только концерты, но и автограф-сессии и конкурсы. Гости фестиваля смогут поучаствовать в записи трека со звёздами, взять автограф у популярных исполнителей.



Подробности первого дня фестиваля в Москве — в фотоматериале NEWS.ru.