23 июля 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи стартовал VK Fest. Фестиваль в столице открыла телеведущая и певица Ольга Бузова.

Проводят VK Fest с 2015 года. В этом году он впервые проходит сразу в трёх регионах, которые соединены digital-мостом. Происходящее в одном городе можно увидеть на большом экране в другом.

Общество «Знание» подготовило лекторий, где выступят зоолог и телеведущий Николай Дроздов, актёр Сергей Гармаш, писатель Александр Цыпкин, психолог Михаил Лабковский, фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова.

На площадке VK Fest в парке Горького гостей ожидают не только концерты, но и автограф-сессии и конкурсы. Гости фестиваля смогут поучаствовать в записи трека со звёздами, взять автограф у популярных исполнителей.

Подробности первого дня фестиваля в Москве — в фотоматериале NEWS.ru.

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева и актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева и актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Певец Niletto (Данил Прытков, слева)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Niletto (Данил Прытков, слева)

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Телеведущая Ида Галич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Телеведущая Ида Галич

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Певица Mary Gu

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Mary Gu

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Певица Mary Gu

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Mary Gu

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Телеведущая Ида Галич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Телеведущая Ида Галич

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Певец Фёдор Инсаров (Feduk)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Фёдор Инсаров (Feduk)

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Певец Фёдор Инсаров (Feduk)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Фёдор Инсаров (Feduk)

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Певец Niletto (Данил Прытков)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Niletto (Данил Прытков)

Певец Niletto (Данил Прытков)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Niletto (Данил Прытков)

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Певец Niletto (Данил Прытков)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Niletto (Данил Прытков)

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького

Певцы Niletto (Данил Прытков) и BITTUEV (Биттуев Мухаммад)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певцы Niletto (Данил Прытков) и BITTUEV (Биттуев Мухаммад)

VK Fest в парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. VK Fest в парке Горького