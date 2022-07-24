23 июля 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи стартовал VK Fest. Фестиваль в столице открыла телеведущая и певица Ольга Бузова.
Проводят VK Fest с 2015 года. В этом году он впервые проходит сразу в трёх регионах, которые соединены digital-мостом. Происходящее в одном городе можно увидеть на большом экране в другом.
Общество «Знание» подготовило лекторий, где выступят зоолог и телеведущий Николай Дроздов, актёр Сергей Гармаш, писатель Александр Цыпкин, психолог Михаил Лабковский, фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова.
На площадке VK Fest в парке Горького гостей ожидают не только концерты, но и автограф-сессии и конкурсы. Гости фестиваля смогут поучаствовать в записи трека со звёздами, взять автограф у популярных исполнителей.
Подробности первого дня фестиваля в Москве — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева и актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева и актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Niletto (Данил Прытков, слева)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певец Niletto (Данил Прытков, слева)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ида Галич
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Телеведущая Ида Галич
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Mary Gu
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певица Mary Gu
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Mary Gu
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певица Mary Gu
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ида Галич
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Телеведущая Ида Галич
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Фёдор Инсаров (Feduk)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певец Фёдор Инсаров (Feduk)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Фёдор Инсаров (Feduk)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певец Фёдор Инсаров (Feduk)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Niletto (Данил Прытков)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певец Niletto (Данил Прытков)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Niletto (Данил Прытков)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певец Niletto (Данил Прытков)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Niletto (Данил Прытков)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певец Niletto (Данил Прытков)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певцы Niletto (Данил Прытков) и BITTUEV (Биттуев Мухаммад)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Певцы Niletto (Данил Прытков) и BITTUEV (Биттуев Мухаммад)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
VK Fest в парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
VK Fest в парке Горького