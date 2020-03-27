https://static.news.ru/photo/53b9e272-7028-11ea-a480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеканал ОТР объявил о запуске онлайн-проекта в поддержку театров, концертных залов и музеев. Россияне не выходя из дома получат возможность увидеть различные спектакли, музыкальные концерты и выставки.

Помимо этого, зрителям будут представлены лекции и мастер-классы из ведущих театров и музеев России. Проект получил название «Культурный сезон с ОТР», сказано на сайте Общественного телевидения России.

В сообщении уточняется, что в специальном разделе интернет-портала помимо видеозаписей будут представлены и онлайн-трансляции.

Идею проекта поддержали более двух десятков культурных площадок. В их числе концертный зал «Зарядье», Государственная Третьяковская галерея, театры «Геликон-опера», «Современник», МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр Олега Табакова, Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, «Мастерская Петра Фоменко», Et Cetera и другие.

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