Вдова Караченцова настаивает на выплате пенсий в 100 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/a5909e28-a3a9-11eb-8353-96000091f725_660.jpg Людмила Поргина и Николай Караченцов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что оптимальная пенсия для российских пенсионеров — 100 тысяч рублей в месяц. На эти деньги можно и прожить, и путёвку в Турцию купить, приводит мнение актрисы «Собеседник».

Сама Поргина на свою пенсию вряд ли смогла бы прожить, так как тратит гораздо больше, приводит издание слова вдовы известного актёра.

Вот такая пенсия и должна быть: 100 тысяч! Не меньше! Чтобы наши люди могли купить путёвку, например в Турцию, — говорит артистка.

Поргина уверена, что в России есть все для этого необходимые ресурсы. Она сравнила пенсионеров-соотечественников и пенсионеров в Китае, а также в европейских странах. По мнению актрисы, за рубежом пожилые люди могут позволить себе и путешествия, и счастливую старость. А россияне на старости лет должны питаться хлебом и макаронами.

Как сообщалось ранее, актёры театра «Ленком», вышедшие на пенсию, получают 50% оклада независимо от того, выходят они на сцену или нет. Это Людмила Поргина, Людмила Зорина и другие, которые являются штатными актёрами театра.