Валерия рассказала о покупке дорогущего дома

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Певица Валерия и её супруг Иосиф Пригожин хотели купить дорогущий дом. Знаменитость рассказала, что в период пандемии коронавируса пара серьёзно задумывалась о покупке недвижимости. В поиске разных вариантов они чуть не приобрели дом за бешеные деньги, но смогли вовремя остановиться, передаёт «Экспресс Газета».

По словам Валерии, они с Иосифом серьезно изучали этот вопрос, однако дом, который они хотели бы, так и не нашли. Певица отметила, что на фоне пандемии цены сильно взлетели. Благо, супруги вовремя опомнились и заметили, что дом им хотят «впарить за бешеные деньги».

Слава Богу, что мы оставили эту тему в покое. Сейчас я думаю: «Господи, как мы могли вообще этот вариант рассматривать? У нас помутнение рассудка, что ли, было?» — заметила Валерия.

Знаменитость однако не исключает, что они с Пригожиным все-таки решатся на переезд. Валерия очень хочет жить за городом, однако пока найти подходящую недвижимость не удаётся. Кроме того, звезда считает, что не исключён очередной карантин — по её словам, изолироваться приятнее в собственном доме.

Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что её супруг Влад Топалов, вероятно, не продолжит выступать. Певец предпочитает давать концерты «только для души».