В Ярославле началась церемония прощания с Сергеем Пускепалисом

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Актер Глеб Пускепалис, сын Сергея Пускепалиса, на церемонии прощания с художественным руководителем ярославского театра драмы

Прощание с актером и художественным руководителем ярославского театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом, погибшим накануне в ДТП, началось в Ярославле, передают «Известия». Проводить артиста в последний путь пришли сотни людей. Церемония проходит в большом зрительном зале. На фасадах здания вместо афиш повесили черно-белые фото Пускепалиса, а под ними устроили импровизированные мемориалы, к которым поклонники несут цветы.

На сцене установлены гробы самого Пускепалиса и водителя, с которым он попал в ДТП, — Александра Синицына, проработавшего в театре почти 20 лет. Рядом стоит почетный караул.

Похоронят актера 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, где он провел детство и учился.

О трагедии стало известно 20 сентября. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, среди которых был Пускепалис. В качестве основной причины аварии рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, который привел к ДТП.