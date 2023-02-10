Третьяковку возглавила генеральская дочь. Чем Проничева лучше Трегуловой? В связи с назначением нового директора Третьяковской галереи NEWS.ru рассказывает, чем запомнится правление Трегуловой и чего ждать от Проничевой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

9 февраля Министерство культуры РФ сообщило, что Зельфира Трегулова покидает пост главы Третьяковской галереи в связи с истечением срока контракта. Ее место займет бывший директор Политехнического музея и Центра толерантности Елена Проничева. За восемь лет работы Третьяковки под руководством Зельфиры Исмаиловны галерея запомнилась не только выставочными достижениями, но и серьезными скандалами. NEWS.ru рассказывает, кем была Трегулова для Третьяковки и чего ждать от новой начальницы.

Главные достижения Трегуловой в Третьяковке

Третьяковская галерея как значимое культурное пространство в России и один из двух центральных музеев изобразительного искусства Москвы всегда предполагала серьезный подход к руководству. Хотя и без скандалов не удавалось обойтись ни одному из ее руководителей.

История знает трудные 1990-е под руководством Валентина Родионова, который судился с бывшим министром культуры Александром Соколовым и запомнился инцидентами с подделками произведений искусства. Хотя без Родионова в здании в Лаврушинском переулке вряд ли так быстро закончились бы ремонтно-реставрационные работы.

После него всего на два года пост заняла Ирина Владимировна Лебедева, заместитель прежнего директора. За этот короткий промежуток ее имя не сходило с газетных полос в связи с коррупционными разоблачениями и конфликтами с коллективом галереи, после чего Минкульт уволил Лебедеву с комментарием о «некомфортной среде для посетителей». Тогда уже ее сменила Зельфира Трегулова, которая на момент назначения занимала пост главы музейно-выставочного объединения «РОСИЗО».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зельфира Трегулова

Зельфира Исмаиловна еще до Третьяковки была важной фигурой в музейных кадрах. У нее прекрасное образование искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Она работала в Музеях Московского Кремля, в ГМИИ им. Пушкина и стажировалась в нью-йоркском Музее Соломона Гуггенхайма, где курировала важную для русского искусства выставку «Россия!». Уверен, что лучше Трегуловой нельзя было найти кандидатуры на тот момент. И с этим согласятся как ее сторонники, так и критики, — рассказывает NEWS.ru искусствовед и арт-менеджер Аркадий Зинин.

Зельфира Исмаиловна предложила сменить вектор развития Третьяковки: сделать ее доступнее, современнее, сохраняя статус одного из лучших музеев национального искусства. И ей это удалось. По словам Зинина, чтобы убедиться в исполнении обещанной программы, достаточно взглянуть на цифры посещаемости. Если на 2015-й число посетителей галереи составляло 1,63 млн человек в год, то уже в 2019-м этот показатель вырос почти вдвое — 2,84 млн человек.

Вспомните, что творилось на ретроспективе к 150-летию Валентина Серова в 2015 году. Люди готовы были мерзнуть на морозе, чтобы увидеть знаменитые полотна мастера, а кто-то даже снес музейную дверь. За время выставки на Серова пришли почти полмиллиона человек. Это впечатляющая цифра для элитарного искусства, абсолютный рекорд в истории выставок русского искусства за полвека и безусловная заслуга Зельфиры Трегуловой, — утверждает Зинин.

По словам искусствоведа, в это время упрочилось понятие «музейные блокбастеры». Ими стали масштабные ретроспективы всемирно известных мастеров: «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», выставки Архипа Куинджи, Василия Верещагина и Михаила Ларионова, юбилейная ретроспектива Ильи Репина, Эдварда Мунка и крупнейшая за последние 60 лет выставка Михаила Врубеля.

Трегулова не только увеличила посещаемость зданий музея в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу, но и существенно пополнила коллекцию Третьяковки. В дар галерея получила 795 музейных предметов, а еще 51 экспонат был закуплен из партнерских средств. Например, одно из ключевых произведений московского концептуализма «Ветка» Андрея Монастырского 1996 года, которое в 2006 году оценивалось Sotheby’s в $30–40 тысяч.

Мне кажется, ключевым достижением Зельфиры Исмаиловны можно назвать разностороннее омоложение музея. Она сделала его богаче в плане оборудования, владения музейными ценностями, ремонта, пусть и не законченного на Крымском Валу, сумела привлечь туда не только туристов, но и жителей города на постоянной основе, и дала им разнообразную искусствоведческую программу на любой вкус. Вы могли посетить масштабную выставку Репина и в той же Третьяковке попробовать себя в танце по заветам Айседоры Дункан под башней Татлина, — говорит Зинин.

По мнению искусствоведа, ей удалось показать себя хорошим антикризисным менеджером как в начале директорской деятельности, так и в сложное пандемийное время. Тогда галерея сначала провела косметический ремонт в помещениях (починили крышу, отциклевали полы), а затем запустила онлайн-экскурсии с Сергеем Шнуровым и Зельфирой Трегуловой, подготовила цикл кинофильмов о музейных шедеврах и в шесть раз увеличила число подписчиков на интернет-платформах в сравнении с доковидными временами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Зельфира Трегулова

Вандализм, кража и запрет на частные экскурсии

Но трепетное отношение к музею, как оказалось, не исключает возможности порчи экспонатов или их кражи прямо из зала. Именно при Зельфире Трегуловой случились три самых крупных «нападения» последних лет. 25 мая 2018 года один из последних посетителей прорвался к картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и нанес несколько разящих ударов металлической стойкой ограждения. Полотно находилось за специальным стеклом, но мощным ударом его удалось разбить, и осколки прорвали холст в трех местах. Более того, сильно пострадала авторская рама. Тогда Трегуловой не сделали никакого взыскания, а 23 мая 2022 отреставрированную картину даже продемонстрировали журналистам. Но так и не показали публике из-за отсутствия нового защитного стекла-капсулы.

Невозможно не вспомнить и другой инцидент. 27 января 2019 года средь бела дня из галереи вынесли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Посетитель Денис Чуприков просто снял картину со стены и выбежал из здания. Официальное сообщение о краже появилось на сайте музея только спустя три часа. Зато уже через четыре дня вора нашли. Министерство культуры сделало директору Третьяковки официальный выговор, а в самом музее провели комплексную проверку системы безопасности.

Последним скандалом стала порча «Троицы» Андрея Рублева. РПЦ настаивала на том, чтобы полотно вывезли из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру, где отмечали дни памяти Сергия Радонежского. Профессиональное музейное сообщество настаивало на сохранении картины в стенах музея из-за высокого риска повреждения при транспортировке. Однако тогда в ситуацию вмешалась Московская патриархия. В итоге, когда икону вернули музею, то специалисты обнаружили на ней 61 повреждение.

Если мы говорим о минусах, то правильно вспомнить не только крупные скандалы, но и более мелкие вещи, такие как возросшие цены на билеты и запрет на частные экскурсии. В какой-то момент Третьяковская галерея стала бороться с посетителями, чьи частные разговоры об искусстве во время просмотра экспозиции казались музейным работникам полноценными экскурсиями. Гостей галереи просто прерывали и просили пользоваться аудиогидами или заказывать экскурсию у сотрудников Третьяковки. Возможно, это мелочи, но из них тоже складывается атмосфера взаимодействия зрителей и музея, — отмечает искусствовед.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Елена Проничева

Кто такая Елена Проничева, новый директор Третьяковки?

Что ждать от нового управленца, пока неизвестно. Опираясь на биографию и прошлый опыт Елены Проничевой, культурное сообщество надеется увидеть в ее лице достойного преемника Трегуловой.

Ей 39 лет, она — дочь генерала Владимира Проничева, бывшего первого заместителя директора ФСБ, экс-главы погранслужбы и совета директоров футбольного клуба «Динамо». С 2013 года Елена занимала должность исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности в Москве, а в 2020 году возглавила Политехнический музей.

Крупными прорывами на музейном поприще Проничева пока похвастаться не может, однако сотрудники Политеха и Еврейского музея вспоминают о ней как о «современной и движушной» управляющей с клиентоориентированным подходом в работе. А еще, как говорят знающие ее люди, Проничева предпочитает духи Chanel и любит носить брошки, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Музейное сообщество всерьез обеспокоено отсутствием у Проничевой искусствоведческого образования (в 2005-м она окончила МГИМО МИД России по специальности «сравнительная политология»).