В Третьяковке объяснили, почему хотят признать бесхозными сотни картин Третьяковка может признать сотню картин бесхозными, поскольку не может найти владельцев

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Выставка «Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея обратилась в суд с просьбой признать бесхозными около ста экспонатов из-за невозможности установить владельцев, передает РИА Новости. Как сообщила пресс-служба, музей не может найти хозяев 72 живописных, 19 графических картин и трех предметов скульптуры.

Обращение произведений искусства в доход государства в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее, — говорится в сообщении пресс-службы галереи.

Отмечается, что музей обязан прибегнуть ко всем возможным способам установить владельцев бесхозных произведений искусства, в том числе направив запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС, а также опубликовать список подобных предметов. Окончательное решение об обращении произведений искусства в доход государства принимается судом, подчеркнули в учреждении.

Среди оказавшихся бесхозными художественных произведений называются этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, а также картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.

Ранее бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала открытие в Голутвинском переулке Музея Павла и Сергея Третьяковых в доме, где братья провели свое детство, главным событием для музея. Она рассказала, что на реализацию проекта ушло несколько лет.