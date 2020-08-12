В США умер писатель Игорь Ефимов

https://static.news.ru/photo/291e1f7e-dd3d-11ea-898b-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ефимов Фото: Евгений Беркович/facebook.com

Умер российский и американский писатель Игорь Ефимов. Ему было 83 года.

О смерти автора сообщил публицист и главный редактор журнала «Семь искусств» Евгений Беркович.

Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги, а сам взялся за указатель имён. Мы обсудили эскиз обложки, а макет книги оперативно подготовили и послали ему на согласование. Ему оставалось сказать "да", и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел её увидеть, — написал Беркович.

Ефимов покинул СССР в 1978 году и жил в США. Он работал в издательстве «Ардис», после чего основал своё издательство под названием «Эрмитаж», отмечает РИА Новости.

Автору принадлежат работы, среди которых книги «Смотрите, кто пришёл!», «Свергнуть всякое иго», а также романы «Как одна плоть», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена».

Как писал NEWS.ru, американский писатель-фантаст Джордж Мартин заявил, что планирует закончить эпопею «Песнь Льда и Пламени» в 2021 году. По его словам, самоизоляция положительно повлияла на работу над произведением. Мартин живёт в доме в горах, где может сосредоточиться на работе.