В США умер писатель Игорь Ефимов

Умер российский и американский писатель Игорь Ефимов. Ему было 83 года.
О смерти автора
Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги, а сам взялся за указатель имён. Мы обсудили эскиз обложки, а макет книги оперативно подготовили и послали ему на согласование. Ему оставалось сказать "да", и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел её увидеть, — написал Беркович.
Ефимов покинул СССР в 1978 году и жил в США. Он работал в издательстве «Ардис», после чего основал своё издательство под названием «Эрмитаж»,
Автору принадлежат работы, среди которых книги «Смотрите, кто пришёл!», «Свергнуть всякое иго», а также романы «Как одна плоть», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена».
Как писал NEWS.ru, американский писатель-фантаст Джордж Мартин заявил, что планирует закончить эпопею «Песнь Льда и Пламени» в 2021 году. По его словам, самоизоляция положительно повлияла на работу над произведением. Мартин живёт в доме в горах, где может сосредоточиться на работе.
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