Джордж Мартин рассказал, когда закончит эпопею «Песнь льда и пламени»

https://static.news.ru/photo/cfb7376e-b61c-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Джордж Мартин Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин заявил, что планирует закончить эпопею «Песнь льда и пламени» в 2021 году.

По его словам, самоизоляция положительно повлияла на работу над произведением. Мартин живёт в доме в горах, где может сосредоточиться на работе. По его словам, в написании книги наблюдается существенный прогресс.

В своём блоге писатель рассказал, что расстроился из-за невозможности участвовать в съезде писателей-фантастов, который должен был пройти в Новой Зеландии. Но теперь рад, что может сосредоточиться на работе над книгой, сообщает «Говорит Москва».

Действие романов и снятого по ним сериала «Игра престолов» проходит на двух вымышленных континентах, где аристократические семьи соперничают за господство над королевствами Вестероса. Поклонники ожидают выхода шестой книги эпопеи под названием «Ветра зимы» с 2015 года.

Как ранее писал NEWS.ru, писатель-фантаст заверил, что финал седьмой книги эпопеи не будет похож на финал «Игры престолов». По его словам, судьба одного из Старков будет отличаться от сценария сериала. Мартин подчеркнул, что зрители увидели один вариант концовки, «но не единственно возможный».