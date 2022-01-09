В США состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей опубликован на сайте премии. Лауреатами премии стали, в частности, мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история» и диснеевский мультфильм «Энканто», а Уилл Смит завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за фильм «Король Ричард».

Фильм «Власть пса» новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Кэмпион также получила «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу. Награду в номинации «Лучший иностранный фильм» получила японская драма «Сядь за руль моей машины», снятая по рассказу Харуки Мураками.

Николь Кидман получила премию в категории «Лучшая женская роль в драме» за роль в фильме «Быть Рикардо». Лауреатами премии за лучшую мужскую и лучшую женскую роль в телефильме стали Майкл Китон (сериал «Ломка») и Кейт Уинслет (сериал «Мейр из Исттауна»). Джейсон Судейкис получил награду в номинации «Лучшая роль в телекомедии или мюзикле» за главную роль в сериале «Тед Лассо».

Американская актриса Рэйчел Зеглер удостоилась награды в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле или комедии». Она сыграла главную роль в фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история», также удостоившись награды в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Её коллега по фильму Ариана Дебозе также удостоилась этой награды. Лучшей оригинальной песней к фильму была признана композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш, написанная для последнего на данный момент фильма бондианы «Не время умирать», а композитор Ханс Циммер получил «Золотой глобус» за музыку к фильму «Дюна».

Ранее стало известно, что церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году не покажут зрителям. Телеканал NBC отказался транслировать мероприятие в знак протеста против действий Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), организатора премии. В феврале 2021 года организаторов «Золотого глобуса» обвинили в коррупции и непрозрачности премии, а кроме того, отметили, что среди журналистов ассоциации нет ни одного темнокожего представителя. В NBC заявили, что покажут премию в 2023 году только при условии решения проблем с расовой предвзятостью в ассоциации.