В США скончался рок-музыкант Мит Лоуф

В США в возрасте 74 лет скончался рок-музыкант и актёр Мит Лоуф, известный по трилогии рок-альбомов «Bat Out Of Hell» и хитам «Bat Out Of Hell» и «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)». Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook, точная причина его смерти не называется.

С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что несравненный Мит Лоуф ушёл от нас этой ночью. На протяжении последних 24 часов с ним оставались жена Дебора, дочери Перл и Аманда, а также близкие друзья, — говорится в сообщении.

Марвин Ли Эдей родился 27 сентября 1947 года в Далласе. В 1967 году Марвин переехал в Лос-Анджелес и некоторое время работал вышибалой в ночном клубе. Там же он организовал свою первую группу Meat Loaf Soul: по одной из версий, прозвище Meat (мясо) Марвин получил в два года от отца из-за своей тучности. В школе к этому прозвищу добавили приставку Loaf (булка). Прорыв в музыкальной деятельности Мит Лоуфа наступил в 1977 году, когда в свет вышел его альбом «Bat Out of Hell», написанный совместно с автором песен Джимом Стейнманом. Этот альбом до сих пор входит в десятку самых продаваемых альбомов всех времён.

В 1993 году в свет вышло продолжение этого альбома под названием Bat Out of Hell II: Back into Hell, который разошелся тиражом более 14 млн копий. Песня «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)» заняла первую строчку хит-парадов в 28 странах и принесла певцу премию «Грэмми» за лучшее сольное вокальное рок-исполнение. В 2006 году в свет вышел третий альбом трилогии «Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose». Кроме того, Мит Лоуф снялся в 65 фильмах, включая такие картины, как «Бойцовский клуб», «Шоу Ужасов Рокки Хоррора» и «Мир Уэйна».

Ранее стало известно о том, что в доме своей дочери под Лас-Вегасом скончался музыкант Марти Робертс, который известен по своим выступлениям с Фрэнком Синатрой и в дуэте Marty & Elayne. Вместе со своей женой Робертс активно выступал на протяжение 40 лет в популярных барах Лос-Анджелеса — Los Feliz и Dresden. У дуэта были совместные выступления с Фрэнком Синатрой, Николасом Кейджем, Сетом Макфарлейном и другими звёздами.