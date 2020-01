https://static.news.ru/photo/4a82d958-3157-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: bafta/twitter.com

Пользователи социальной сети Twitter возмутились списком номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Первые места по количеству номинаций достались картинам «Джокер», «1917», «Ирландец», «Однажды в… Голливуде».

Я так разочарована, что «Маленькие женщины» не номинированы на «Лучший фильм» или «Лучший режиссёр» <…> Это феноменальный фильм о простых женщинах, а не о стреляющих мужчинах, как четыре из пяти номинантов, — пишет актриса Рэйчел Пэрис.

Im so disappointed that Little Women is not nominated for Best Film or Best Director at @BAFTA . Everyone I know who has seen it has loved it better than any film for years. It is a phenomenal film, about ordinary women, not about men shooting guns, like 4 of the 5 nominees.1/2 — Rachel Parris (@rachelparris) January 7, 2020

Hey @BAFTA , I fixed it for you...



Booksmart - Olivia Wilde

The Farewell - Lulu Wang

Hustlers - Lorene Scafaria

Little Women - Greta Gerwig

The Souvenir - Joanna Hogg #EEBAFTAs https://t.co/OshaRlzqu9 — Louis (@lswhytsmth) January 7, 2020

Большое количество комментариев вызвал тот факт, что в номинациях на лучшую актерскую игру не фигурируют темнокожие актеры, отмечает Радио Sputnik.

Those BAFTA nominations are beyond a joke. It’s not funny to ignore the creative efforts of women and PoC artists. It’s not a hashtag. It’s another reminder that this industry does not welcome or want us and does not think we are good enough. — Nadia Latif (@HerrDirector) January 7, 2020

Как ранее писал NEWS.ru, фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на кинопремию Великобритании, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA).