В России создадут киновселенную с собственными супергероями «Союзмультфильм» и писатель Лукьяненко создадут франшизу о русских супергероях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лукьяненко

Киностудия «Союзмультфильм» и писатель Сергей Лукьяненко совместно разрабатывают медиафраншизу о русских супергероях, сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева на Петербургском международном экономическом форуме. Предварительное название проекта — «Орден Алой звезды», передает корреспондент NEWS.ru.

Новую жизнь дадут таким персонажам русских произведений, как Левша, Аэлита и Ихтиандр. По словам представителя «Союзмультфильма», на основе этой вселенной возможна разработка новых книг, фильмов, анимации и компьютерных игр.

Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе, — пояснила Слащева.

Ранее российские актрисы Надежда и Анна Михалковы рассказали, что созданный их дедушкой, поэтом и драматургом Сергеем Михалковым персонаж Дядя Степа может стать новым российским супергероем. Внучки Михалкова сравнили храброго и благородного милиционера из советских книг с персонажами из вселенных DC Comics и Marvel Comics. Артистки выразили уверенность, что современные дети полюбят Дядю Степу.