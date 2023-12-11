Сестры Михалковы назвали имя нового российского супергероя Сестры Михалковы назвали Дядю Степу отечественным супергероем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Михалкова

Российские актрисы Надежда и Анна Михалковы на пресс-конференции с авторами и организаторами шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...» рассказали, что созданный их дедом, поэтом и драматургом Сергеем Михалковым, персонаж Дядя Степа может стать новым российским супергероем, передает корреспондент NEWS.ru. Внучки Михалкова сравнили храброго и благородного милиционера из советских книг с персонажами из вселенных DC Comics и Marvel Comics. Артистки выразили уверенность, что современные дети полюбят Дядю Степу.

Дядя Степа – не только ретро персонаж. Чем он не супергерой? Он помогает и спасает — то, чем должны заниматься супергерои. Его суперсила в том, что он великан. Плюс ко всему, он действительно большой друг детей. И это хороший момент напомнить детям и аудитории, что нам есть чем гордиться, нам есть, что показать, есть, что вписать в современность. Мне кажется, что дядя Степа актуален, как никогда, — сказала в разговоре с журналистами Анна Михалкова.

Выход музыкального спектакля «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...» приурочен к 110-летию со дня рождения Михалкова, которое отмечалось в 2023 году. По мнению его создателей, это шоу – хороший способ познакомить детей с классической детской литературой.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что призывы запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются глупостью, поскольку сериал отражает историческую правду. Кинематографист назвал сериал «очень мощной картиной», которая «основана на исторической правде», и потому ее нужно демонстрировать любой аудитории. Михалков подчеркнул, что опасения, что «Слово пацана» дурно повлияет на молодежь, бессмысленны.

Режиссер отметил, что «никто не всполошился», когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».