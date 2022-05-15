«Песня также прекрасна»: в НАТО поздравили Украину с победой на Евровидении Заместитель генсека НАТО Джоанэ поздравил Украину с победой на Евровидении

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой в конкурсе «Евровидение-2022». Выступая на неформальной встрече министров иностранных дел Альянса, он отметил, что украинских исполнителей поддерживала вся Европа, сообщается на сайте НАТО.

Я бы хотел поздравить Украину с победой на конкурсе. <...> Мы вчера наблюдали массивную поддержку по всей Европе. <...> Конечно, песня также была прекрасна, — сказал замглавы Альянса.

От Украины участие в музыкальном конкурсе принимала группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По итогам голосования она набрала 631 балл. Второе и третье места заняли исполнители из Великобритании и Испании соответственно.

После выступления солист Kalush Orchestra Олег Псюк призвал помочь Мариуполю и «Азовстали». Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать коллектив, расценив это заявление как гуманитарный жест, а не политический.