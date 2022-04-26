В Москве прошла премьера мультфильма «Суворов: Великое путешествие»

В Москве состоялась премьера анимационного фильма «Суворов: Великое путешествие». Картина стала первым полнометражным проектом студии «Союзмультфильм» для широкой публики за более чем 20 лет.

Главным героем мультфильма стал 16-летний Гриша, который под чужим именем попадает на службу в полк Александра Суворова. Он становится свидетелем ключевых событий во время Швейцарского похода и преодолевает много препятствий, чтобы помочь сослуживцам и вернуться к своей возлюбленной. Подробнее о том, как прошла премьера картины, — в фотоматериале NEWS.ru.