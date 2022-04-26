В Москве состоялась премьера анимационного фильма «Суворов: Великое путешествие». Картина стала первым полнометражным проектом студии «Союзмультфильм» для широкой публики за более чем 20 лет.

Главным героем мультфильма стал 16-летний Гриша, который под чужим именем попадает на службу в полк Александра Суворова. Он становится свидетелем ключевых событий во время Швейцарского похода и преодолевает много препятствий, чтобы помочь сослуживцам и вернуться к своей возлюбленной. Подробнее о том, как прошла премьера картины, — в фотоматериале NEWS.ru.

Актриса Ирина Безрукова во время премьеры мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Актер и танцор Дмитрий Красилов во время премьеры мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Актёр Гавр (Гавриил Гордеев) во время премьеры мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева с детьми во время премьеры мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сын Александр во время премьеры мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Певица Юлиана Караулова во время премьеры мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым и детьми на премьере мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Октябрь»
Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым и детьми на премьере мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Октябрь»
Актриса Анна Калашникова на премьере мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Октябрь»
Фигуристка Анастасия Гребёнкина на премьере мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Октябрь»
Певица Виктория Дайнеко на премьере мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Октябрь»
Певец Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристо во время премьеры мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Певец Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристо во время премьеры мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Премьера мультфильма «Суворов: Великое путешествие» в Москве