В Москве обсудят противодействие культуре отмены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противодействие культуре отмены обсудят на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который пройдет 2 и 3 ноября в Москве. Участники дискуссии предложат конкретные решения для преодоления ситуации с «отменой» России. По словам ректора ГИТИСа и первого зампреда Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григория Заславского, культура должна способствовать сплочению общества, а не его разделению.

Культура — то, что сегодня должно способствовать сплочению российского общества, как это было во все трудные периоды. Роль культуры должна быть созидательной. Все, что сегодня может служить сплочению общества, его гармонизации и гуманизации, должно быть использовано на все 100%, — подчеркнул Заславский.

Участники дискуссии «Противодействие культуре отмены и проекты для новых территорий России. Вызовы, стоящие перед культурным сообществом» планируют конкретизировать направления, по которым осуществляется отмена России в культурном поле, предложить конкретные меры системного преодоления давления, а также обсудить возможности разграничения сфер ответственности гражданского общества регионов страны в этом вопросе.

Проблема культуры отмены активно обсуждалась и на профильных секциях на региональных форумах «Сообщество» в рамках кампании 2022 года. Во время дискуссии будут также обобщены и систематизированы результаты работы этих секций.

Ранее сообщалось, что на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество» обсудят работу СМИ в условиях современности. В ходе мероприятия обсудят специфику освещения спецоперации, стратегию борьбы с фейками и меры поддержки журналистского сообщества. Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов рассказал, что работа медиа стала определяющей для сохранения гражданского единства.