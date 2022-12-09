В Москве госпитализировали композитора Эдуарда Артемьева

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Эдуард Артемьев

В Москве госпитализирован с коронавирусом композитор Эдуард Артемьев. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал «112».

COVID у 85-летнего музыканта был диагностирован 7 декабря. На его фоне у Артемьева развилась двусторонняя пневмония. По данным Telegram-канала Mash, у композитора выявлено 30-процентное поражение легких. Нижних их доли слиплись и не участвуют в дыхании.

Лечение осложняется хроническими заболеваниями — сочетанным аортальным пороком сердца и застойной сердечной недостаточностью. Кроме того, у композитора сломан позвонок.

Информацию о своей госпитализации Артемьев подтвердил ТАСС. Он сообщил, что чувствует себя нормально.

Артемьев известен как автор музыки к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского. Его песни исполняли Валерий Леонтьев, Жанна Рождественская и другие эстрадные артисты.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализирован 92-летний народный артист России Иван Краско. Некоторое время назад у него был диагностирован гипертонический криз. Представитель артиста пояснил, что госпитализация является плановой, чтобы поддерживать Краско в форме.