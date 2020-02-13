В Ливадийском дворце-музее Крыма прошла торжественная церемония гашения марки, выпущенной к 75-летию Ялтинской конференции.
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Как писал NEWS.ru, десятитонную скульптуру предполагалось установить в Ливадии к 60-летию конференции в 2005 году. Однако ряд украинских политических партий выступили против, заявляя, что «Сталин воплощает для украинцев, крымских татар и многих других народов преступный террористический режим, уничтоживший миллионы людей». В итоге после протеста прокурора Ялты поселковый совет Ливадии отменил решение об установке памятника.
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