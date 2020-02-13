https://static.news.ru/photo/ae78bf72-4e44-11ea-8ca4-fa163e074e61_660.jpg Константин Шимановский и Елена Принь Фото: crimea-post.ru

В Ливадийском дворце-музее Крыма прошла торжественная церемония гашения марки, выпущенной к 75-летию Ялтинской конференции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя предприятия «Почта Крыма» Елену Принь, почтовая продукция, погашенная в этот день, приобретает особое филателистическое значение. На марке изображён памятник Зураба Церетели «Большая тройка», который установлен в Ливадии в 2015 году.

Как писал NEWS.ru, десятитонную скульптуру предполагалось установить в Ливадии к 60-летию конференции в 2005 году. Однако ряд украинских политических партий выступили против, заявляя, что «Сталин воплощает для украинцев, крымских татар и многих других народов преступный террористический режим, уничтоживший миллионы людей». В итоге после протеста прокурора Ялты поселковый совет Ливадии отменил решение об установке памятника.