В Казани открылась выставка работ Шойгу

В Казани в Национальной художественной галерее «Хазине», расположенной в Казанском кремле, открылась выставка работ министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Эта выставка показывает многогранное творчество этого выдающегося человека. Это и рисунки, и работы по дереву, которые меня впечатляют. Экспозиция характеризует Сергея Кужугетовича как очень многостороннего и естественного человека, — отметил первый вице-президент Русского географического общества, академик РАН Николай Касимов.

Известно, что на выставке представлено 100 работ министра обороны, среди которых 17 изделий из дерева и 83 картины. Некоторые экспонаты могут продать на аукционе в 2022 году. Полученные средства направят на лечение тяжелобольных детей.

Выставка «Творчество ради жизни» будет открыта для свободного посещения до 12 сентября.

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