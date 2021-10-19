В ГАБТ подтвердили госпитализацию Владимира Урина из-за проблем с сердцем

Пресс-служба Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) подтвердила NEWS.ru госпитализацию директора учреждения — 74-летнего Владимира Урина — в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность. Представители ГАБТ отметили, что пациенту действительно провели операцию.

В настоящий момент он (Владимир Урин. — NEWS.ru) проходит дальнейшее лечение в стационаре. Состояние стабильное, — подчеркнули в театре.

Там добавили, что Урина доставили в одну из клиник Москвы и он пробудет там «столько, сколько нужно для полного выздоровления».

На время болезни [Владимира Урина] исполнять обязанности генерального директора Большого театра России будет первый заместитель генерального директора Дмитрий Кияненко, — резюмировали в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Владимира Урина госпитализировали вечером 16 октября с сердечным приступом и провели операцию. Ресурс отметил, что скорая помощь приехала к нему домой на Петровско-Разумовскую аллею. В больнице ему сделали коронарографию, по итогу которой поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов».