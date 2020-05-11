Умерла заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева

https://static.news.ru/photo/bb6510f8-939c-11ea-91a2-fa163e074e61_660.jpg Светлана Григорьева Фото: mdt-dodin.ru

Скончалась актриса Светлана Григорьева. Ей было 92 года.

10 мая 2020 года ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева. 20 мая Светлане Васильевне Григорьевой должно было исполниться 93 года, — говорится в сообщении Малого драматического театра (МДТ).

Григорьева С 1952 года выступала на сцене МДТ. Она сыграла более 50 ролей, среди них Марфа Репишная в «Братьях и сестрах», Василиса Премудрая в «Живи и Помни» и многие другие. Она была заслуженной артисткой Российской Федерации.

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