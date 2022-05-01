Умерла французская певица Режин Зильберберг

Певица Режин Зильберберг / Фото Социальные сети

На 93-м году жизни умерла французская певица Режин Зильберберг, об этом сообщило Agence France-Presse. Широкой публике она была известна как Королева Ночи.

Режин мирно покинула нас утром 1 мая этого года, — сказала её внучка Дафна Роткайг.

Режин Зильберберг родилась в Бельгии. Она открыла свой первый ночной клуб в Латинском квартале Парижа в 1950-х годах, заменив музыкальный автомат синтезатором и диджеем. Она часто говорила, что новый формат вечеринок является «родоначальником дискотек».

Ранее 1 мая стало известно, что американская кантри-певица Наоми Джадд, участница дуэта The Judds, умерла в возрасте 76 лет. Дайана Эллен Наоми Джадд родилась 11 января 1946 года в городе Ашленд, штат Кентукки, США. Посещала школу медсестёр. В 1983 году вместе с дочерью Вайнонной создала дуэт The Judds. Группа выпустила пять студийных альбомов, которые получили платиновый и золотой статус.