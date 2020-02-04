https://static.news.ru/photo/de86d52a-4721-11ea-b681-fa163e074e61_660.jpg Фрижетта Гукасян Фото: lenfilm.ru

Заслуженный деятель искусств России и бывший главный редактор первого производственно-творческого объединения «Ленфильм» Фрижетта Гукасян умерла в возрасте 89 лет.

О смерти Гукасян сообщили её коллеги на сайте Союза кинематографистов России.

Вся её жизнь крепкими узами была связана с киноискусством. Бесценный опыт редактора достиг вершин профессионального мастерства, — говорится в сообщении.

Гукасян родилась 17 июля 1930 года. В 1954 году после окончания ВГИКа устроилась в студию «Леннаучфильм» и уже через четыре года стала сотрудницей «Ленфильма», где десятки лет работала главредом.

Она участвовала в создании таких фильмов, как «Донская повесть», «Три толстяка», «Ася», «Король Лир», «Чужие письма», «Собачье сердце», «Идиот» и «Мастер и Маргарита».

Как писал NEWS.ru, киностудию «Ленфильм» в связи с увольнением Эдуарда Пичугина может возглавить совладелец и генеральный продюсер петербургской компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.