Заслуженный деятель искусств России и бывший главный редактор первого производственно-творческого объединения «Ленфильм» Фрижетта Гукасян умерла в возрасте 89 лет.
О смерти Гукасян
Вся её жизнь крепкими узами была связана с киноискусством. Бесценный опыт редактора достиг вершин профессионального мастерства, — говорится в сообщении.
Гукасян родилась 17 июля 1930 года. В 1954 году после окончания ВГИКа устроилась в студию «Леннаучфильм» и уже через четыре года стала сотрудницей «Ленфильма», где десятки лет работала главредом.
Она участвовала в создании таких фильмов, как «Донская повесть», «Три толстяка», «Ася», «Король Лир», «Чужие письма», «Собачье сердце», «Идиот» и «Мастер и Маргарита».
Как писал NEWS.ru, киностудию «Ленфильм» в связи с увольнением Эдуарда Пичугина может возглавить совладелец и генеральный продюсер петербургской компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
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