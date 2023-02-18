Умерла бывшая супруга Высоцкого

Жена советского поэта и барда Владимира Высоцкого, актриса Людмила Абрамова, умерла на 83-м году жизни, сообщил в соцсетях ее коллега по цеху Вениамин Смехов. Обстоятельства и причины ее смерти не уточняются.

Красавица ВГИКа и друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, «толковый словарь поэта», как никто другой на свете, Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи. Вечная благодарная светлая память, — написал Смехов.

Зрители знают Абрамову по роли в фильме «713-й просит посадку». Именно на его съемках актриса познакомилась с будущим супругом, с которым прожила вместе пять лет. У пары родились двое сыновей: Аркадий и Никита.

В 1991 году Абрамова выпустила книгу воспоминаний о Высоцком под названием «Факты его биографии». Кроме того, на пенсии актриса занимала должность художественного руководителя дирекции по созданию музея супруга.

Ранее NEWS.ru пообщался с соседом Высоцкого по гримерке Валерием Черняевым и музыкальным критиком Евгением Бабичевым. Они ответили на вопросы о том, как неугодному государству барду удалось завоевать народную любовь, почему простые мотивы оказались столь востребованы слушателем и чем его стихи отличались от другой поэзии того времени.