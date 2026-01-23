Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 19:02

Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»

Садальский сообщил о смерти актрисы Торшиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скончалась актриса Елена Торшина, известная по роли в популярном сериале «Моя прекрасная няня», сообщил ее коллега по цеху Станислав Садальский в Livejournal. Ей был 61 год.

Ужасная новость, не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых. Невероятная харизма, талант и потрясающий голос, — написал он.

Садальский также рассказал, что последнее время у Торшиной была черная полоса в жизни: сначала умерли ее родители, затем мошенники обманули ее при продаже дачи. Он также упомянул, что у нее был брат-юрист, и он спрашивал, почему она не обратилась к нему за помощью. На это актриса ответила, что боялась.

В «Моей прекрасной няне» она сыграла медсестру. Также среди ее работ — «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Между нами, девочками», «Без правил» и «Большое небо».

Ранее стало известно о смерти бас-гитариста легендарной немецкой группы Scorpions Фрэнсиса Бухгольца. Причиной стало онкологическое заболевание. Дата и место прощания пока неизвестны. Бухгольц был участником Scorpions с 1973 по 1992 год.

