https://static.news.ru/photo/7be87cde-8fb6-11e9-9c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического театра им. Маяковского, в котором он прослужил 40 лет.

Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС .

Прощание с артистом состоится 24 августа. Отпевание в Храме Вознесения Господня (Малое Вознесение) назначено на 11 утра, в 12:00 пройдёт гражданская панихида в Театре Маяковского. Виктор Власов будет кремирован в тот же день на Хованском кладбище.

Ранее News.ru писал, что народный артист РСФСР, актёр Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге. Он умер на 79-м году жизни.