https://static.news.ru/photo/b21e6f8c-cd8e-11e9-8c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Союзе кинематографистов России сообщили, что режиссёр и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни.

Дата и место похорон будут объявлены позднее, говорится на сайте кинематографистов.

Рычков был народным артистом РСФСР, а также лауреатом Государственной премии СССР. В числе его работ — фильмы «Я вернусь к тебе, Россия», «Поэма о рабочем классе», «Шаги истории», «О спорт, ты — мир!».

Ранее News.ru сообщал, что народная артистка Украины, кавалер ордена Княгини Ольги Евгения Дембская умерла в Одессе в возрасте 98 лет. Дембская с 1953 года работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного. Она сыграла за свою карьеру более 200 ролей.