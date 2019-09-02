В Союзе кинематографистов России сообщили, что режиссёр и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни.
Дата и место похорон будут объявлены позднее, говорится на
Рычков был народным артистом РСФСР, а также лауреатом Государственной премии СССР. В числе его работ — фильмы «Я вернусь к тебе, Россия», «Поэма о рабочем классе», «Шаги истории», «О спорт, ты — мир!».
Ранее News.ru сообщал, что народная артистка Украины, кавалер ордена Княгини Ольги Евгения Дембская умерла в Одессе в возрасте 98 лет. Дембская с 1953 года работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного. Она сыграла за свою карьеру более 200 ролей.