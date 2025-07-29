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29 июля 2025 в 10:38

Умер польский режиссер, прославившийся ролью в советском шпионском кино

На 79-м году жизни умер польский актер и режиссер Ежи Штвертня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 79-м году жизни умер польский режиссер, сценарист и актер Ежи Штвертня, сообщает Rzeczpospolita. Артист скончался 27 июля после тяжелой болезни. Он был известен советскому зрителю по роли в шпионском фильме «Щит и меч» — совместной киноленте СССР, Польши и ГДР.

Кончину постановщика подтвердил его друг, кинокритик Анджей Лютер, — говорится в публикации.

Штвертня родился в 1946 году в польском городе Хожув. В 1969-м он окончил режиссерский факультет Высшей школы кинематографии в Лодзи. В течение карьеры он снял ряд заметных фильмов, среди которых «Грех Антония Груды», «111 дней летаргии», «Комедиантка» и «Линия жизни». Работал также над популярными польскими сериалами «Клан» и «И в горе, и в радости».

Фильм «Щит и меч», в котором Штвертня сыграл одну из ролей, был поставлен Владимиром Басовым по роману Вадима Кожевникова. Картина получила широкую известность в СССР и считается классикой жанра.

Ранее стало известно о смерти известного нигерийского режиссера и музыканта Обафеми Ласоде, который скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Ласоде внес значительный вклад в развитие Нолливуда, одного из крупнейших кинопроизводств мира, а также занимался музыкой, продюсированием и драматургией.

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