Нолливуд оплакивает потерю одного известного режиссера Нолливудский режиссер Ласоде умер на 70-м году жизни

Известный в Нолливуде режиссер и музыкант Обафеми Ласоде умер в 69 лет, сообщает Western Post со ссылкой на его коллег. Покойному было 69 лет, смерть констатировали 25 июля.

В издании отмечается, что режиссер работал на нигерийском кинопроизводстве, которое считается одним из крупнейших на планете по количеству выпускаемых фильмов. По информации журналистов, причиной смерти режиссера стала продолжительная болезнь.

Ласоде был выпускником Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка и бизнес-школы при Американском университете в Вашингтоне. Он занимался музыкой, драматургией, продюсированием и выступал в качестве режиссера. Покойный также написал книгу «Телевещание: опыт Нигерии 1959-1992», которая используется в университетах страны в качестве учебного пособия.

Ранее известный в Австрии рок-музыкант, основатель групп Universe и Bluesbreaker Оскар «Осси» Хубер умер в следствие тяжелой болезни. Исполнитель не дожил нескольких дней до своего 71-го дня рождения. Отмечается, что свою первую музыкальную группу он собрал в 14 лет.