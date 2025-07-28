Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 11:09

Нолливуд оплакивает потерю одного известного режиссера

Нолливудский режиссер Ласоде умер на 70-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный в Нолливуде режиссер и музыкант Обафеми Ласоде умер в 69 лет, сообщает Western Post со ссылкой на его коллег. Покойному было 69 лет, смерть констатировали 25 июля.

В издании отмечается, что режиссер работал на нигерийском кинопроизводстве, которое считается одним из крупнейших на планете по количеству выпускаемых фильмов. По информации журналистов, причиной смерти режиссера стала продолжительная болезнь.

Ласоде был выпускником Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка и бизнес-школы при Американском университете в Вашингтоне. Он занимался музыкой, драматургией, продюсированием и выступал в качестве режиссера. Покойный также написал книгу «Телевещание: опыт Нигерии 1959-1992», которая используется в университетах страны в качестве учебного пособия.

Ранее известный в Австрии рок-музыкант, основатель групп Universe и Bluesbreaker Оскар «Осси» Хубер умер в следствие тяжелой болезни. Исполнитель не дожил нескольких дней до своего 71-го дня рождения. Отмечается, что свою первую музыкальную группу он собрал в 14 лет.

смерти
Нигерия
режиссеры
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа вероятная причина обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани
Лавров: в администрации Трампа есть разумные люди
Названы организаторы антироссийских протестов на ЧМ по фехтованию в Грузии
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Лавров раскрыл, какое желание европейцев подтверждается каждый день
Петербуржец «обрел» новое сердце после сложной операции
Мужчина 10 лет жил в квартире с останками матери
Педофил в бегах: растлитель более 10 лет использовал паспорт мертвеца
Сорокалетний учитель надругался над пятью школьницами
Симптомы болезни актрисы Сельмы Блэр приняли за опьянение
Подъезд жилого дома обрушился в российском городе
Украинца отправили на фронт из-за костра около дома
Появились кадры смертельной стрельбы на рынке в Таиланде
Дети играли с порохом и загорелись в российском регионе
Плавни, Мирноград, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 июля
«Начал весьма интересно»: стало известно о разговоре Путина и Лукашенко
«Фрики и маргиналы»: Колобков об антироссийских протестах на ЧМ в Грузии
Пловчиха Чикунова пробилась в полуфинал ЧМ в Сингапуре
Сотни тысяч взрывоопасных предметов уничтожили в российском регионе
«Главная цель»: на Западе раскрыли зловещий план Германии против России
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.