Основатель двух рок-групп умер после тяжелой болезни Австрийский рок-музыкант Осси Хубер умер на 71-м году жизни

Известный в Австрии рок-музыкант, основатель групп Universe и Bluesbreaker Оскар «Осси» Хубер умер в следствие тяжелой болезни, сообщает издание Kleine Zeitung. Исполнитель не дожил несколько дней до своего 71-го дня рождения.

Осси родился в 1954 году, в раннем возрасте потерял мать. В 14 лет он собрал свою первую группу — Universe, которая в основном исполняла кавер-версии классики 1960-х. В 1983 году он создал группу Bluesbreaker, которая стала третьей из западных рок-коллективов, выступивших в КНР. Альбом группы 1990 года поднялся до первой строчки австрийского чарта.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке на 71-м году жизни скончался выдающийся американский драматург, актер, сценарист, Майкл Динвидди. Он известен также как крупнейший исследователь и популяризатор «черного театра», ориентированного на темнокожих зрителей. Динвидди также работал профессором и историком.

До этого скончался известный американский музыкант, автор песен и исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams Томми МакЛэйн. Кантри-балладу американского исполнителя не стоит путать с одноименной композицией участников проекта Eurythmics Дэйва Стюарта и Энни Леннокс.