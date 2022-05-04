Умер гендиректор издательства «Молодая гвардия» Умер гендиректор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин

Валентин Юркин / Фото Александр Щербак/ТАСС

Умер генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин. Мужчина скончался на 83-м году жизни после тяжёлой болезни, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

Увы, это так, такое несчастье нас постигло, — сообщили коллеги Юркина.

Издательство «Молодая гвардия» было создано в 1922 году. За сто лет оно выпустило более 3 миллиардов экземпляров различной литературы и журналов. Издательство также выпускает уникальный в России журнал «Школьный вестник» для слепых и слабовидящих детей — его набирают рельефно-точечным шрифтом Брайля.

С 1985 года «Молодую гвардию» возглавлял Валентин Юркин. По словам коллег, издательство благодаря ему расцвело и начало новую жизнь. Трудами Юркина были созданы серии книг по истории, мемуаристике и эпистолярию. Они принесли издательству известность и новых читателей.

Ранее стало известно, что умерла французская певица Режин Зильберберг. Широкой публике она была известна как Королева Ночи.