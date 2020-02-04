https://static.news.ru/photo/163f8c3a-4724-11ea-90fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Франко-американский литературный критик и эссеист Джордж Стайнер умер в возрасте 90 лет.

Смерть автора подтвердил его сын доктор Дэвид Стайнер, сообщает The New York Times.

На счету писателя десятки книг и публикаций. Его первой изданной книгой стала аналитическая работа «Толстой или Достоевский: Эссе на контрасте».

Стайнер родился 23 апреля 1929 года в парижской коммуне Нёйи-сюр-Сен в семье австрийских евреев. В 1940 году его семья переехала в Нью-Йорк из-за возрастающих в Европе антисемитских настроений. Из многих своих еврейских одноклассников в лицее автор стал одним из двух, переживших холокост.

Как писал NEWS.ru, три страницы из рукописи романа «Война и мир» Льва Толстого были представлены на выставке в музее Фонда Мартина Бодмера в Женеве.