Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни. Об этом говорится в Twitter музыкального коллектива.

Отмечается, что музыкант скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи. Известно, что несколько месяцев назад Уоттс перенёс операцию и по этой причине не смог бы принять участие в осеннем турне группы по США.

The Rolling Stones считается одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки, 21 её композиция входила в первую десятку британских хит-парадов, а восемь песен поднимались на первое место. Последний состав был следующим: Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд.

Ранее сообщалось о смерти американского музыканта Джастина Таунс Эрла. Ему было 38 лет. Причины смерти не уточняются.

Джастин Таунс Эрл, также известный как сын музыканта Стива Эрла, исполнял песни в жанре кантри и американа. На счету артиста девять полноформатных альбомов, последний из которых, The Saint of Lost Causes, вышел в 2019 году.